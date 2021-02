29enne uccisa a Lecce, arrestato l’ex fidanzato: ha confessato (Di martedì 2 febbraio 2021) 29enne uccisa a Lecce, è stato arrestato l’assassino: si tratta dell’ex fidanzato che ha confessato il delitto appena fermato dagli agenti. Ecco la ricostruzione choc. E’ stato arrestato l’assassino di Sonia Di Maggio, la 29enne uccisa a colpi di fendente lunedì sera in provincia di Lecce. Si tratta dell’ex fidanzato che ha ammesso il delitto L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di martedì 2 febbraio 2021), è statol’assassino: si tratta delche ha confessato il delitto appena fermato dagli agenti. Ecco la ricostruzione choc. E’ statol’assassino di Sonia Di Maggio, laa colpi di fendente lunedì sera in provincia di. Si tratta delche ha ammesso il delitto L'articolo proviene da Inews.it.

