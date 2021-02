Volevo fare la moglie già a 18 anni. Ma il sogno è andato a pezzi tra le sue accuse di essere 'difettosa'. I consigli di Ester Viola (Di lunedì 1 febbraio 2021) ... complicate, attorcigliate, tormentate o semplicemente "incasinate" a ultraviolet@iodonna.it (e ... Perché pure stamattina non leggo altri impegni a parte rimettere sui binari il marito che deraglia. ... Leggi su iodonna (Di lunedì 1 febbraio 2021) ... complicate, attorcigliate, tormentate o semplicemente "incasinate" a ultraviolet@iodonna.it (e ... Perché pure stamattina non leggo altri impegni a parte rimettere sui binari il marito che deraglia. ...

saeriditomaso : @gaitokinoshita ed io che volevo fare amicizia con te...mi sento...male... - MaximusIuppiter : @Elb37809310 Da infante volevo fare l’ambasciatore però mio padre Crono non mi sostenne mai e anzi per ostacolare d… - mistatesulca : @aliabilityy Vero, ho avuto a che fare con un ragazzo della vergine, madre mia volevo prenderlo a sberle in faccia - smolmavi : hello volevo solo dirti che mi stai super simpatica?? mi piacerebbe un sacco scriverti per fare amicizia ma mi ve…… - ApolideL : @queenphoenixit Perché non avevo niente da fare Il giorno volevo qualcuno da incontrare La notte volevo qualcosa… -