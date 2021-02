Una playlist per te Un fischio da Leone | musica d' effetto | a tutti gli effetti

NuovaSimat : Abbiamo preparato un calendario che valorizzi alcune città d'Italia nelle quali abbiamo lavorato, presentando uno s… - NatiPrecariBlog : #1febbraio #inMoltiModi si può vivere una vita, perché quella degli altri dev'essere il modo giusto e il nostro no?… - evolutidigital : ?? 'La musica aiuta a non sentire DENTRO, il silenzio ?? che c'è FUORI.' (Johann Sebastian Bach). Quasi come una dis… - xremvmber : @RE4RViEW_ sto ascoltando una delle tue playlist - Stiktukat : em disposo a fer una nova playlist. -

Ultime Notizie dalla rete : Una playlist

Gazzetta del Sud

... ci ricordano le pagliette dei gondolieri di Venezia con i nastri al vento: un jack collegato acassa e, perché no, magari anchea bordo. Del resto, nonostante il suono digitale, il ...Il Gruppo LEGO presenta oggi LEGO White Noise ,nuovaprogettata per aiutare gli ascoltatori a trovare un momento di relax nelle loro vite frenetiche. Laè composta daserie di tracce audio create usando l'iconico suono ...Oggi il Gruppo LEGO presenta LEGO® White Noise, una nuova playlist progettata per aiutare i suoi ascoltatori a trovare un momento di relax nelle loro vite ...TIMMUSIC ha raccolto in una speciale playlist alcune delle canzoni più profonde e toccanti dedicate a questo tragico evento di sangue, noto come Bloody Sunday, e più in generale ...