Torpignattara | scende in strada e minaccia i poliziotti con un bisturi | arrestato

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di lunedì 1 febbraio 2021) E’ finito in manette per i reati di “resistenza a pubblico ufficiale” e “ricettazione” l’uomo classe 1977 che ieri sera hato alcuni agenti di Polizia brandendo un, Roma.44enne Al momento non è chiaro cosa abbia spinto l’uomo a compiere il gesto. Stando a quanto ricostruito le Volanti si trovavano già in zona – siamo in Via Marin Sanudo – ma per un altro intervento. Apparentemente senza motivo dunque il 44enne è sceso ine, con in mano un, ha iniziato ad inveire contro i. Fermato, malgrado le resistenze, l’uomo è stato anche trovato in possesso di una tessera sanitaria non sua, da qui l’accusa aggiuntiva di “ricettazione“. Ad ogni modo sono in corso ulteriori ...