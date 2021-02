Superiori, da oggi in classe gli studenti di tutte le Regioni. Solo la Sicilia rimanda di un’altra settimana. Ecco come si riparte (Di lunedì 1 febbraio 2021) Tutti in classe. Stavolta è proprio il caso di dirlo. Da stamattina i ragazzi delle scuole Superiori di tutto il Paese saranno tra i banchi, anche in quelle Regioni che avevano deciso di rimandare la riapertura. Unica eccezione la Sicilia dove il presidente Nello Musumeci ha fatto slittare la ripartenza delle secondarie di secondo grado all’8 febbraio. Il ritorno alle lezioni in presenza nella maggior parte delle Regioni resta al 50% perché la paura di un aumento dei contagi rimane alta tra i governatori. Da segnalare, inoltre, la decisione delle giunte regionali calabrese e campana di adottare a loro volta il “metodo Emiliano”, dal nome del presidente pugliese che ha lasciato la libertà alle famiglie di scegliere se mandare a scuola i ragazzi o continuare con la ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 1 febbraio 2021) Tutti in. Stavolta è proprio il caso di dirlo. Da stamattina i ragazzi delle scuoledi tutto il Paese saranno tra i banchi, anche in quelleche avevano deciso dire la riapertura. Unica eccezione ladove il presidente Nello Musumeci ha fatto slittare lanza delle secondarie di secondo grado all’8 febbraio. Il ritorno alle lezioni in presenza nella maggior parte delleresta al 50% perché la paura di un aumento dei contagi rimane alta tra i governatori. Da segnalare, inoltre, la decisione delle giunte regionali calabrese e campana di adottare a loro volta il “metodo Emiliano”, dal nome del presidente pugliese che ha lasciato la libertà alle famiglie di scegliere se mandare a scuola i ragazzi o continuare con la ...

