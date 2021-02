Servizio antidroga dei Carabinieri: 50enne denunciato per spaccio (Di lunedì 1 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoBaiano (Av) – Continua incessante l’opera di prevenzione e repressione in ordine al contrasto di attività illecite legate al fenomeno dell’uso e spaccio di sostanze stupefacenti. In tale contesto, un’altra attività è stata condotta dai Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Baiano che hanno denunciato un 50enne ritenuto responsabile di “Detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti”. In nottata, i Carabinieri hanno bloccato all’uscita del casello autostradale di Baiano l’autovettura con a bordo i predetti, entrambi del Mandamento baianese e già noti alle Forze dell’Ordine. Il loro anomalo atteggiamento ha indotto i militari ad approfondire le verifiche. L’immediata perquisizione ha permesso di rinvenire tre involucri di cocaina ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 1 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoBaiano (Av) – Continua incessante l’opera di prevenzione e repressione in ordine al contrasto di attività illecite legate al fenomeno dell’uso edi sostanze stupefacenti. In tale contesto, un’altra attività è stata condotta daidell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Baiano che hannounritenuto responsabile di “Detenzione ai fini didi sostanze stupefacenti”. In nottata, ihanno bloccato all’uscita del casello autostradale di Baiano l’autovettura con a bordo i predetti, entrambi del Mandamento baianese e già noti alle Forze dell’Ordine. Il loro anomalo atteggiamento ha indotto i militari ad approfondire le verifiche. L’immediata perquisizione ha permesso di rinvenire tre involucri di cocaina ...

