Sci alpino, Marta Bassino: “Ho commesso qualche errore di troppo, ma sono soddisfatta di essere nelle dieci” (Di lunedì 1 febbraio 2021) Marta Bassino ha concluso in decima posizione il superG di Garmisch Partenkirchen (Germania), seconda prova consecutiva sulle nevi teutoniche della Coppa del Mondo di sci alpino femminile 2020-2021. Stesso esito per quanto concerne la vincitrice, ovvero la svizzera Lara Gut-Behrami, che così si è portata a casa il quarto successo consecutivo in questa specialità con 28 centesimi di margine sulla slovacca Petra Vlhova (leader della classifica generale) e 74 sull’austriaca Tamara Tippler. Buona la prova di squadra dell’Italia che, oltre a Bassino, ha piazzato altre due sciatrici nella top-10: Federica Brignone settima a 1?14 e Francesca Marsaglia nona a 1?43. Una prestazione, dunque, confortante per Marta che su un tracciato non così adatto alle sue caratteristiche ha saputo ottenere un buon piazzamento: ... Leggi su oasport (Di lunedì 1 febbraio 2021)ha concluso in decima posizione il superG di Garmisch Partenkirchen (Germania), seconda prova consecutiva sulle nevi teutoniche della Coppa del Mondo di scifemminile 2020-2021. Stesso esito per quanto concerne la vincitrice, ovvero la svizzera Lara Gut-Behrami, che così si è portata a casa il quarto successo consecutivo in questa specialità con 28 centesimi di margine sulla slovacca Petra Vlhova (leader della classifica generale) e 74 sull’austriaca Tamara Tippler. Buona la prova di squadra dell’Italia che, oltre a, ha piazzato altre due sciatrici nella top-10: Federica Brignone settima a 1?14 e Francesca Marsaglia nona a 1?43. Una prestazione, dunque, confortante perche su un tracciato non così adatto alle sue caratteristiche ha saputo ottenere un buon piazzamento: ...

Eurosport_IT : ?? Lo scenario peggiore possibile: Sofia Goggia salterà i Mondiali di Cortina In questi casi non c'è molto da dire.… - Eurosport_IT : Dita incrociate per Sofia Goggia! ?????? #EurosportSCI - Gazzetta_it : La sfortuna di @goggiasofia e quelle medaglie da vincere anche per lei - OA_Sport : #SCIALPINO Dominik Paris guida il gruppo azzurro nei giorni di gare a Garmisch: nove gli azzurri convocati per le p… - Matt_Orlandi : RT @Eurosport_IT: 4 vittorie consecutive in Super G, sale a quota 30 in Coppa del Mondo: Lara #Gut vince Garmisch! 4????? L'Italia manca il… -