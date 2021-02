Santa Candelora del 2 Febbraio ci dice se l’inverno è o meno finito

(Di lunedì 1 febbraio 2021) Laè un giorno assolutamente speciale. Un po’ come il giorno della marmotta in America, la tradizione vuole che il meteo dei primi due giorni diindichi se la stagione invernale stia volgendo al termine o. In questi giorni stiamo vivendo una pausa del. Una miriade di detti popolari, legati alla meteo, accompagnano la ricorrenza della festa religiosa in cui si celebra la(2), con versioni assai differenti e contrastanti a seconda delle varie regioni d’Italia.appeso al meteo dellaIn base alla tradizione latina più antica, le prime credenze volevano legare il meteo dellacon quello della Pasqua. Successivamente la, per la sua ...

asmario1927 : RT @SanClementeRoma: La festa della candelora: benedizione delle candele, processione e santa messa. Il 2 febbraio alle ore 18.30 https://t… - SanClementeRoma : La festa della candelora: benedizione delle candele, processione e santa messa. Il 2 febbraio alle ore 18.30 -

Ultime Notizie dalla rete : Santa Candelora

'Per lase nevica o se plora dell'inverno siamo fora; ma se l'è sole o solicello siamo sempre a mezzo inverno' recita un antico proverbio popolare, riferito al rituale della,...Messa per la festa delladomani pomeriggio in Santuario. Appuntamento fissato per le 18 , 40 giorni dopo il Natale. E' la festa della Presentazione di Gesù al Tempio. All'inizio della ...La Candelora è un giorno assolutamente speciale. Un po’ come il giorno della marmotta in America, la tradizione vuole che il meteo dei primi due giorni di febbraio indichi se la stagione invernale sti ...Domani alle 18, quaranta giorni dopo il Natale, sarà celebrata la Santa Messa nella festa della Presentazione di Gesù al Tempio, conosciuta come la festa della Candelora. All’inizio della Santa Messa, ...