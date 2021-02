Salvini contro tutti da Barbara D’Urso (Di lunedì 1 febbraio 2021) Libero Quotidiano riporta uno stralcio del laconico intervento di Matteo Salvini da Barbara D’Urso: “Assistiamo a un litigio interno alla maggioranza. Il Parlamento è vero. Perché non parliamo del piano vaccinale?” Così osserva Matteo Salvini, ospite a Live non è la D’Urso. Poi aggiunge: “Restituiamo la parola agli italiani: andiamo alle urne. A maggio si voterà in 1300 città d’Italia perché non votare anche per il Parlamento?”, continua. Salvini sferrato un attacco anche alla Azzolina: “Ha pensato ai banchi a rotelle e non ad assumere gli insegnanti precari”. Poi si sfoga anche sulle cartelle esattoriali che stanno per arrivare. “Dal 28 febbraio una marea di cartelle. Noi chiediamo lo stop”, dice: “Mai al Governo col Pd”. Draghi al governo? Su tale ipotesi ... Leggi su quotidianpost (Di lunedì 1 febbraio 2021) Libero Quotidiano riporta uno stralcio del laconico intervento di Matteoda: “Assistiamo a un litigio interno alla maggioranza. Il Parlamento è vero. Perché non parliamo del piano vaccinale?” Così osserva Matteo, ospite a Live non è la. Poi aggiunge: “Restituiamo la parola agli italiani: andiamo alle urne. A maggio si voterà in 1300 città d’Italia perché non votare anche per il Parlamento?”, continua.sferrato un attacco anche alla Azzolina: “Ha pensato ai banchi a rotelle e non ad assumere gli insegnanti precari”. Poi si sfoga anche sulle cartelle esattoriali che stanno per arrivare. “Dal 28 febbraio una marea di cartelle. Noi chiediamo lo stop”, dice: “Mai al Governo col Pd”. Draghi al governo? Su tale ipotesi ...

