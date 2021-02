Ritorno a scuola, Azzolina: “Contagi stabili, ma va protetta” (Di lunedì 1 febbraio 2021) Ritorno a scuola anche per le superiori, gioisce la ministra Lucia Azzolina. Ecco il messaggio di speranza postato in rete. Messaggio di speranza di Lucia Azzolina, ministro dell’istruzione, nel giorno in cui gli studenti degli istituti superiori sono finalmente rientrati in classe. Un altro passaggio importante per il contesto scolastico in questi mesi delicatissimi: “l L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di lunedì 1 febbraio 2021)anche per le superiori, gioisce la ministra Lucia. Ecco il messaggio di speranza postato in rete. Messaggio di speranza di Lucia, ministro dell’istruzione, nel giorno in cui gli studenti degli istituti superiori sono finalmente rientrati in classe. Un altro passaggio importante per il contesto scolastico in questi mesi delicatissimi: “l L'articolo proviene da Inews.it.

Peppe91176 : Ritorno a scuola a Napoli: è flop trasporti. La denuncia del leghista @severino_nappi. - AnsaSardegna : Scuola: a Cagliari ritorno in classe tra paure e speranze. Molti pullman in più, ma ancora assembramenti alle ferma… - RedazioneTvcity : Scuola, caos per il ritorno in aula delle superiori - - TfnWeb : Ritorno a scuola, l’opinione degli studenti - roxkomskaikru : come sta andando il ritorno a scuola? io torno domani e non sono per niente pronta -