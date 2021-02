Renzi si è presentato in Arabia Saudita come ex sindaco di Firenze: da lì nulla da dire? (Di lunedì 1 febbraio 2021) Spiace moltissimo che i vari amici fiorentini, intellettuali e cittadini, non aprano bocca sulla triste vicenda di un ex sindaco che si è recato a spendere il nome della città presso la corte di un principe che è sospettato di essere il mandante dell’omicidio brutale di un giornalista critico. Agnes Callamard, Special rapporteur per le esecuzioni extragiudiziali delle Nazioni Unite, aveva dichiarato che è proprio la dinastia Saudita a dovere essere considerata responsabile dell’assassinio, e dello smembramento e occultamento del cadavere, di Khashoggi. Renzi ha tenuto a sottolineare di essere al cospetto di bin Salman non tanto come ex presidente del consiglio, ma come “former mayor of Florence, the city of Renaissance”. Mi sarei aspettato che quegli amici, impegnati per i diritti e per il dialogo, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 1 febbraio 2021) Spiace moltissimo che i vari amici fiorentini, intellettuali e cittadini, non aprano bocca sulla triste vicenda di un exche si è recato a spendere il nome della città presso la corte di un principe che è sospettato di essere il mandante dell’omicidio brutale di un giornalista critico. Agnes Callamard, Special rapporteur per le esecuzioni extragiudiziali delle Nazioni Unite, aveva dichiarato che è proprio la dinastiaa dovere essere considerata responsabile dell’assassinio, e dello smembramento e occultamento del cadavere, di Khashoggi.ha tenuto a sottolineare di essere al cospetto di bin Salman non tantoex presidente del consiglio, ma“former mayor of Florence, the city of Renaissance”. Mi sarei aspettato che quegli amici, impegnati per i diritti e per il dialogo, ...

