PS5, in arrivo l'update firmware che risolve un problema su alcune TV legato a 4K, 120 Hz e HDR attivo (Di lunedì 1 febbraio 2021) A quanto pare sta per arrivare un nuovo update per PlayStation 5 che dovrebbe risolvere il problema di alcune TV Samsung legato al 4K a 120Hz con HDR attivo. I titoli PS5 in esecuzione con risoluzione in 4K a 120 Hz non funzionano come previsto con HDR abilitato su vari recenti modelli di TV QLED Samsung che supportano HDMI 2.1, inclusi Samsung Q80T, Q90T e Q900R. Il problema impedisce ai giocatori PS5 con questi modelli di TV di giocare ai loro giochi con HDR attivo e l'unica soluzione attualmente disponibile è ridurre la frequenza di aggiornamento a 60Hz o disabilitare l'High Dynamic Range (HDR). Secondo quanto riferito, tuttavia, questo problema verrà finalmente risolto il mese prossimo tramite un aggiornamento del sistema PS5. Sul ... Leggi su eurogamer (Di lunedì 1 febbraio 2021) A quanto pare sta per arrivare un nuovoper PlayStation 5 che dovrebbere ildiTV Samsungal 4K a 120Hz con HDR. I titoli PS5 in esecuzione con risoluzione in 4K a 120 Hz non funzionano come previsto con HDR abilitato su vari recenti modelli di TV QLED Samsung che supportano HDMI 2.1, inclusi Samsung Q80T, Q90T e Q900R. Ilimpedisce ai giocatori PS5 con questi modelli di TV di giocare ai loro giochi con HDRe l'unica soluzione attualmente disponibile è ridurre la frequenza di aggiornamento a 60Hz o disabilitare l'High Dynamic Range (HDR). Secondo quanto riferito, tuttavia, questoverrà finalmente risolto il mese prossimo tramite un aggiornamento del sistema PS5. Sul ...

Eurogamer_it : In arrivo l'update di #PS5 che risolve un problema legato ad alcune TV #Samsung. - wordsandmore1 : Tutte le novità e non solo nel mondo dei videogames in arrivo per questo nuovo anno segnalate dal vostro Matsuteia… - Gamestormit : ? Spacebase Startopia in arrivo il 26 marzo ?? - NerdPool_IT : Spacebase Startopia in arrivo su PC, Xbox, PS4 e PS5! - infoitscienza : The Division 2: upgrade per PS5 e Xbox Series X in arrivo a inizio febbraio 2021 -