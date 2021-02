Ponte Morandi, inizia l’incidente probatorio sul crollo: manca il software della perizia, le difese chiedono rinvio. Ma il gip tira dritto (Di lunedì 1 febbraio 2021) Ha subito rischiato uno stop di due settimane il procedimento per il crollo del Ponte Morandi. Nel giorno della prima udienza dell’incidente probatorio, gli avvocati delle difese avevano chiesto 15 giorni di tempo per acquisire i nuovi dati emersi dal software – che non era disposizione delle parti – dei file sorgenti usati per il calcolo dei tiraggi. Il giudice per le indagini preliminari Angela Nutini ha disposto il deposito e l’acquisizione del software usato dai periti per i calcoli confluiti nel maxi-documento in cui gli esperti affermano che i controlli e la manutenzione “avrebbero impedito il crollo” e che dal 1993 non c’è stato “nessun intervento sul pilone caduto”. Dopo essere rientrato in ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 1 febbraio 2021) Ha subito rischiato uno stop di due settimane il procedimento per ildel. Nel giornoprima udienza del, gli avvocati delleavevano chiesto 15 giorni di tempo per acquisire i nuovi dati emersi dal– che non era disposizione delle parti – dei file sorgenti usati per il calcolo deiggi. Il giudice per le indagini preliminari Angela Nutini ha disposto il deposito e l’acquisizione delusato dai periti per i calcoli confluiti nel maxi-documento in cui gli esperti affermano che i controlli e la manutenzione “avrebbero impedito il” e che dal 1993 non c’è stato “nessun intervento sul pilone caduto”. Dopo essere rientrato in ...

