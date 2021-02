Parco del Colosseo riapre dopo 87 giorni | con concerto per il pubblico

Leggi su dire

(Di lunedì 1 febbraio 2021) ROMA – “Riapriamo nel segno della bellezza, dell’arte, della cultura e della musica che oggi ci avvolgono all’interno del Colosseo, che ne e’ uno dei massimi simboli”. Cosi’ Alfonsina Russo, direttore del Parco del Colosseo, che questa mattina ha riaperto al pubblico le porte del Parco archeologico, rimasto chiuso per 87 giorni per via della pandemia da Covid 19 e tornato visitabile oggi grazie al passaggio del Lazio in zona gialla. Di fronte a tanti giornalisti, ma anche al pubblico che ha prenotato per assistere al concerto di riapertura, sul piano dell’arena alle 12.30 si sono esibiti gli allievi del Conservatorio di Santa Cecilia. Olimpia Pagni, soprano, Sara Tiburzi, mezzosoprano, e il tenore Marco Ciardo, accompagnati al pianoforte dal maestro Giuseppe Massimo Sabatini, hanno proposto, tra gli altri, brani da ‘Cosi’ fan tutte’, dalla ‘Boheme’ e dalla ‘Carmen’. Il Colosseo, il Foro Romano e il Palatino saranno aperti al pubblico dal lunedì al venerdì dalle ore 10.30 alle ore 16.30 (con ultimo ingresso alle ore 15.30) e, come da disposizioni governative, chiusi nel fine settimana.