Morte di Roberta Siragusa | gli avvocati del fidanzato rinunciano a difenderlo

(Di lunedì 1 febbraio 2021) Proseguono serrate le indagini sull’omicidio di, 17enne trovata morta in fondo ad un burrone il 23 gennaio. Per la suaè stato arrestato ilPietro Morreale, ma nelle ultime ore non si è escluso il coinvolgimento di un complice. Il quadro indiziario nei confronti del 19enne è compromesso, e ora anche glihanno rimesso il mandato. Pietro Morreale, i legaliLe notizia è delle scorse ore: gliGiuseppe Di Cesare e Angela Barillaro hanno comunicato al tribunale di Termini Imerese la decisione di rinunciare alla difesa di Pietro Morreale. Lo riportano fonti locali, ma non sono riportate al momento le motivazioni dietro a questa decisione. A difendere il giovane, del quale il gip firmando la custodia ...

Gli inquirenti hanno in mano un messaggio che potrebbe aggravare la situazione del fidanzato, Pietro Morreale, il 19enne accusato dell'omicidio. I risultati dell'autopsia chiariranno i particolari ...Proseguono le indagini sulladiSiragusa, la 17enne ammazzata domenica scorsa. Molti sono i dubbi sull'accaduto e molti sono gli sfregi sul corpo della ragazza, bruciata e gettata in un burrone fra rifiuti e arbusti.Proseguono serrate le indagini sull’omicidio di Roberta Siragusa, 17enne trovata morta in fondo ad un burrone il 23 gennaio. Per la sua morte è stato arrestato il fidanzato Pietro Morreale, ma nelle u ...L’autopsia della 17enne uccisa il 23 gennaio, bruciata e gettata in un dirupo si svolgeranno martedì a Messina. Il suo fidanzato ha nominato altri avvocati ...