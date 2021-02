Maradona | audio choc del medico | ' Il ciccione sta morendo'

(Di lunedì 1 febbraio 2021) Scandalo in Argentina, in seguito alla diffusione di nuovi documenti e file, riguardanti le concitate ore che hanno fatto seguito alla tragica morte di Diego Armando,avvenuta lo scorso ...

RaiSport : ?? Audio choc del medico di #Maradona: 'Il grassone sta morendo' Diffusi dei vocali tra #Luque e la psichiatra… - repubblica : Maradona, audio schock del medico: 'Il grassone sta morendo' - LaStampa : L’audio choc del medico di Maradona: “Il ciccione sta morendo” - CalcioNapoli24 : - sscalcionapoli1 : 'Il grassone sta morendo', audio choc del medico Luque sulla morte di Maradona #Maradona -

Scandalo in Argentina, in seguito alla diffusione di nuovi documenti e file, riguardanti le concitate ore che hanno fatto seguito alla tragica morte di Diego Armando,avvenuta lo scorso 25 novembre. Dopo la scoperta di alcune firme contraffatte apposte su ..."Il ciccione sta per morire". Il ciccione è Diego Armando. La persona che ne parla in questo modo era il suo 'amico medico di fiducia, Leopoldo Luque . L'ultimoWhatsApp inviato a un confidente risale al 25 novembre scorso, poco prima che l'ex ...L'audio choc del medico di Maradona: "Il chiattone sta morendo" L'audio choc del medico di Maradona: "Il chiattone sta morendo" ...Ha del clamoroso quanto riportato dal sito web Infobae, che ha diffuso il testuale di alcuni audio WhatsApp dello scorso 25 novembre con i dialoghi tra il medico personale di Maradona Leopoldo Luque e ...