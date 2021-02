Mara Venier festeggia il suo amore più grande: un compleanno triste (Di lunedì 1 febbraio 2021) Mara Venier è pronta per festeggiare il compleanno del suo amore più grande. Un compleanno in parte amaro, ma ci pensa lei a tirarlo su Foto da Instagram: @Mara VenierMara Venier non si risparmia e oggi festeggia il compleanno della persona che ama. Oggi, infatti compie gli anni il marito Nicola Carraro, ex produttore cinematografico con il quale fa coppia fissa da vent’anni. La zia Mara e Nicola sono legati da oltre vent’anni, anche se solo questa estate, a giugno, hanno celebrato i quattordici anni di matrimonio. Un amore vero e che ancora oggi fa battere il cuore ai coniugi. Per Nicola Carraro è però un ... Leggi su chenews (Di lunedì 1 febbraio 2021)è pronta perre ildel suopiù. Unin parte amaro, ma ci pensa lei a tirarlo su Foto da Instagram: @non si risparmia e oggiildella persona che ama. Oggi, infatti compie gli anni il marito Nicola Carraro, ex produttore cinematografico con il quale fa coppia fissa da vent’anni. La ziae Nicola sono legati da oltre vent’anni, anche se solo questa estate, a giugno, hanno celebrato i quattordici anni di matrimonio. Unvero e che ancora oggi fa battere il cuore ai coniugi. Per Nicola Carraro è però un ...

chetempochefa : 'Non posso cantare la canzone di Sanremo: ho promesso a Mara Venier che mi faccio squalificare a Domenica In.' Mag… - Unf_Tweet : - Notiziedi_it : Il marito di Mara Venier: “Un compleanno triste, ringrazio il sorriso di mia moglie”. Lei lo sostiene via social - stefanodonno75 : Percorsi di Donna - Il blog di Paola Scialpi: Domenica in, la sostituta di Mara Venier per la prossima edizione? Il… - markosepe : RT @OrnellaVanoni: Oggi sarò ospite di Mara Venier a Domenica in per parlare di “Unica” il mio nuovo album! Appuntamento su @RaiUno dalle… -