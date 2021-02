L’ex fidanzata attrice accusa Marilyn Manson: “Da lui ho subito anni di abusi orrendi” (Di lunedì 1 febbraio 2021) Sfondo bianco e una dichiarazione che ha tutte le intenzioni della pietra tombale: “Il nome della persona che ha abusato di me è Brian Warner, meglio noto come Marilyn Manson“. L’attrice Evan Rachel Wood, per anni fidanzata del cantante, ha affidato a Instagram il suo atto d’accusa, arrivato dopo che nel corso degli anni aveva ripetutamente affermato di essere stata vittima di abusi, senza però mai fare il nome del suo persecutore. La relazione tra Marilyn Manson e la Wood L’attrice di Westworld e Manson sono stati fidanzati per diversi anni. La loro relazione divenne pubblica nel 2007, quando il cantante si stava separando dalla moglie Dita von Teese, artista ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 1 febbraio 2021) Sfondo bianco e una dichiarazione che ha tutte le intenzioni della pietra tombale: “Il nome della persona che ha abusato di me è Brian Warner, meglio noto come“. L’Evan Rachel Wood, perdel cantante, ha affidato a Instagram il suo atto d’, arrivato dopo che nel corso degliaveva ripetutamente affermato di essere stata vittima di, senza però mai fare il nome del suo persecutore. La relazione trae la Wood L’di Westworld esono stati fidanzati per diversi. La loro relazione divenne pubblica nel 2007, quando il cantante si stava separando dalla moglie Dita von Teese, artista ...

