Le manifestazioni in Russia spingono Vladimir Putin sulla difensiva (Di lunedì 1 febbraio 2021) Le proteste in sostegno di Alexej Navalnyj continuano e gli arresti del 31 gennaio dimostrano che il Cremlino sta prendendo molto sul serio la questione. Ma difficilmente farà qualcosa per disinnescare la crisi. Leggi Leggi su internazionale (Di lunedì 1 febbraio 2021) Le proteste in sostegno di Alexej Navalnyj continuano e gli arresti del 31 gennaio dimostrano che il Cremlino sta prendendo molto sul serio la questione. Ma difficilmente farà qualcosa per disinnescare la crisi. Leggi

pierofassino : Più di 1.000 persone, compresa Yulia Navalnaya, sono state arrestate oggi durante le manifestazioni in tutta la Rus… - Piu_Europa : ?? #FREENAVALNY ?? +EUROPA -PUTIN ?? Milano, Roma, Napoli, Varese, Gallarate, Parma, Ferrara, Firenze, Siena, Avellin… - giusmo1 : (4200 arresti) In Russia nuove manifestazioni per #Navalnyj: 'Vogliamo vivere in un paese libero'… - SicilianoSum : RT @ethrusco: e mentre ci inondano di notizie sulle manifestazioni flop in #Russia per il pregiudicato #Navalny niente si dice delle manife… - fashionart19 : RT @ethrusco: e mentre ci inondano di notizie sulle manifestazioni flop in #Russia per il pregiudicato #Navalny niente si dice delle manife… -