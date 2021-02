Grande Fratello Vip, Alda D’Eusanio rischia la squalifica per una frase razzista (Di lunedì 1 febbraio 2021) Potrebbe essere una permanenza lampo quella di Alda D’Eusanio nella casa del Grande Fratello Vip. La giornalista è finita nella bufera nemmeno 24 ore dopo il suo ingresso nel reality di Canale 5 a causa di una frase razzista, e sui social se ne chiede la squalifica. Perché Alda D’Eusanio rischia la squalifica al GFVip L’episodio incriminato è accaduto mentre Alda D’Eusanio conversava con gli altri concorrenti. A Tommaso Zorzi, che scherzando le faceva notare che dopo tre giorni l’ospite puzza come il pesce, D’Eusanio ha replicato: “Il pesce di chi?”. “Il pesce bianco, qui si pensa solo a mangiare”, è intervenuta Carlotta Dell’Isola. E la ... Leggi su tvzap.kataweb (Di lunedì 1 febbraio 2021) Potrebbe essere una permanenza lampo quella dinella casa delVip. La giornalista è finita nella bufera nemmeno 24 ore dopo il suo ingresso nel reality di Canale 5 a causa di una, e sui social se ne chiede la. Perchélaal GFVip L’episodio incriminato è accaduto mentreconversava con gli altri concorrenti. A Tommaso Zorzi, che scherzando le faceva notare che dopo tre giorni l’ospite puzza come il pesce,ha replicato: “Il pesce di chi?”. “Il pesce bianco, qui si pensa solo a mangiare”, è intervenuta Carlotta Dell’Isola. E la ...

