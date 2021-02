Governo: Pd al tavolo pone ammortizzatore unico, parità salari e piena occupazione donne’ (Di lunedì 1 febbraio 2021) Roma, 1 feb (Adnkronos) – “Al tavolo con il Presidente Fico, i capigruppo del Pd Delrio e Marcucci affrontando il tema del lavoro hanno posto l’esigenza dell’ammortizzatore unico, della parità salariale e della piena occupazione femminile”. È quanto fanno sapere fonti dem dell’incontro in corso a Montecitorio al tavolo del programma. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di lunedì 1 febbraio 2021) Roma, 1 feb (Adnkronos) – “Alcon il Presidente Fico, i capigruppo del Pd Delrio e Marcucci affrontando il tema del lavoro hanno posto l’esigenza dell’, dellaale e dellafemminile”. È quanto fanno sapere fonti dem dell’incontro in corso a Montecitorio aldel programma. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

marcocappato : Un motivo per smontare il #Governo e rimontarlo ci sarebbe: l'#ecologia, l'emergenza clima come spinta per liberare… - Agenzia_Ansa : Convocato dal presidente della #Camera @Roberto_Fico domani alle 9.30 il tavolo di lavoro che segue il primo giro d… - repubblica : Crisi di governo, al via il tavolo sul programma di Fico con i capigruppo di maggioranza - Joker__Reloaded : una coalizione vincente alle elezioni che si siete al tavolo con i perdenti, gli incapaci e i falliti che chiedono… - Castellammare19 : Max TAVOLA ?????? Gia si organizzano alla grande abbuffata !!! Governo, via al maxi tavolo con Fico sul programma -