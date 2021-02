Golden Retriever si diverte scivolando sulla neve | video

Leggi su panorama

(Di lunedì 1 febbraio 2021) Una bellissima giornata di sole in montagna e via! Questo cane simolto a scivolare. Parte e si butta giù per la discesa, aiutandosi con le zampe per scendere più velocemente. Ad un certo punto si ferma, fa una pausa, e si rimette subito in movimento. Si getta a terra, si struscia un po' nella, e con le zampe cerca di scivolare di nuovo. esiste gioco piùnte? Guarda tutti inti Mamma Cane Sgrida-cucciolo NoneCane Nascondino NoneCane Corsa Cavalli None