Giugliano | scoperto locale a luci rosse Sanzionati 41 clienti e denunciati i gestori

NapoliToday : #Cronaca Latitante da dicembre, si nascondeva in albergo: scoperto e arrestato -

Ultime Notizie dalla rete : Giugliano scoperto

Today.it

Dopo un lungo periodo di osservazione, caratterizzato da un frequente via vai di persone, i carabinieri hannoche all'interno del locale che si trova su via Ex Alleati ain ...Incontri a luci rosse trae Qualiano , nel Napoletano. A fare la scoperta i carabinieri di Qualiano i quali, coordinati dai carabinieri della compagnia di, hanno fatto irruzione in un locale fermando una festa in corso d'opera e identificando tutti i partecipanti. Il locale, infatti, era in piena attività nonostante il divieto di chiusura ...Giuliano in campana: Carabinieri irrompono in un locale a luci rosse. 41 clienti sanzionati per le norme anti-covid, i 3 gestori denunciati.A Giugliano chiuso un locale utilizzato per lo sfruttamento della prostituzione e denunciati tre gestori del locale oltre a 41 persone ...