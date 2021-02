Federica Abbate, il nuovo singolo è “Se non fosse” (Di lunedì 1 febbraio 2021) Federica Abbate è pronta a tornare con il suo nuovo singolo “Se non fosse” (Carosello Records), fuori il 12 febbraio! Un brano che apre le porte al primo capitolo del nuovo progetto della cantautrice, dove autoironia e fragilità si fondono, come solo Federica sa fare. A proposito del singolo disponibile in pre-save, Federica afferma sui suoi social: “Questa canzone l’ho scritta tempo fa sui tavolini di una discoteca, mentre tutti ballavano. Una dichiarazione d’amore dolcissima e la chiara ammissione di una propria fragilità.” Federica Abbate è una cantautrice nel senso più vero del termine, quello che scrive è un pop crossover tra generi musicali diversi che si porta dentro quello che è un ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 1 febbraio 2021)è pronta a tornare con il suo“Se non” (Carosello Records), fuori il 12 febbraio! Un brano che apre le porte al primo capitolo delprogetto della cantautrice, dove autoironia e fragilità si fondono, come solosa fare. A proposito deldisponibile in pre-save,afferma sui suoi social: “Questa canzone l’ho scritta tempo fa sui tavolini di una discoteca, mentre tutti ballavano. Una dichiarazione d’amore dolcissima e la chiara ammissione di una propria fragilità.”è una cantautrice nel senso più vero del termine, quello che scrive è un pop crossover tra generi musicali diversi che si porta dentro quello che è un ...

'La geografia del buio' è l'ultimo album di Michele Bravi. La grammatica del dolore

Non a caso è un duetto con Federica Abbate, una delle persone più importanti della vita dell'artista, che l'ha descritta come "un elastico al polso" in grado di aiutarti quando sei scompigliato. "...

