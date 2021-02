Esclusiva FN24 | Roberto Carlos | “Cristiano il migliore in Serie A Pirlo alla Juventus…”

Leggi su tuttojuve24

(Di lunedì 1 febbraio 2021) Intervistato inai microfoni di FootballNews24,ha toccato molti argomenti parlando anche di Juventus. Il brasiliano, ex Inter e Real Madrid fra le altre, è stato senza dubbio tra i calciatori più forti della storia e per alcuni è il miglior terzino sinistro che abbia mai messo piede in un campo da calcio. LEGGI ANCHE: Calciomercato Juventus, l'Inter sull'ex bianconero: doppia beffa per Paratici A margine dell’Ottava edizione di Football for Friendship, un programma sociale internazionale annuale per bambini implementato da Gazprom dal 2013, Footballnews24 ha avuto l’onore di intervistare l’ambasciatore Globale. Tra i tanti temi toccati, l’ex calciatore brasiliano ha parlato anche di Juventus, soffermandosi in particolare suRonaldo ...