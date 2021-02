Crisi di governo, il tavolo sul programma non partorisce un programma (Di lunedì 1 febbraio 2021) Al tavolo di maggioranza sul programma di governo, oltre ai leader, il grande assente è il programma stesso. Eppure la maxi riunione tra i capigruppo di maggioranza e i tecnici era stata convocata dal presidente Roberto Fico per mettere a punto “un crono-programma”, accogliendo così nel suo mandato esplorativo le richieste di Matteo Renzi. E invece a distanza di poche ore dall’inizio dalla riunione si apprende che non ci sarà un documento scritto, bensì i presenti stanno discutendo, in generale, dei temi che in un secondo momento saranno sottoposti al premier incaricato. Solo allora questi temi potranno confluire in un testo scritto con dettagli, tempi e soprattutto, in teoria, si dovrebbe arrivare al senso pratico di tutto questo, ovvero il “come”, ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 1 febbraio 2021) Aldi maggioranza suldi, oltre ai leader, il grande assente è ilstesso. Eppure la maxi riunione tra i capigruppo di maggioranza e i tecnici era stata convocata dal presidente Roberto Fico per mettere a punto “un crono-”, accogliendo così nel suo mandato esplorativo le richieste di Matteo Renzi. E invece a distanza di poche ore dall’inizio dalla riunione si apprende che non ci sarà un documento scritto, bensì i presenti stanno discutendo, in generale, dei temi che in un secondo momento saranno sottoposti al premier incaricato. Solo allora questi temi potranno confluire in un testo scritto con dettagli, tempi e soprattutto, in teoria, si dovrebbe arrivare al senso pratico di tutto questo, ovvero il “come”, ...

