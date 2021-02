Covid, la situazione migliora: da ieri 7.925 contagi e 329 decessi. Ad oggi oltre 2 mln i guariti (Di lunedì 1 febbraio 2021) Diciamo che lentamente, nel Paese la situazione coronavirus sembra migliorare, come informa il report quotidiano del ministero della Salute, da ieri sono stati effettuati 142.419 tamponi (tra antigeni e molecolari), che hanno determinato un tasso di positività al 5,5%. Dunque, è abbastanza lieta la notizia che i nuovi casi individuati sono stati ‘appena’ 7.925. Inoltre, complessivamente, ad oggi in Italia i positivi (ma non necessariamente tutti ‘malati’), sono 447.589 Come ormai ‘quasi da sempre’, è la Lombardia la regione maggiormente colpita (con 1.093 in più da ieri). Segue quindi il Lazio (1.051). Le altre regioni si mantengono invece sotto il numero delle mille unità. Finalmente un calo significativo anche nel conteggio quotidiano delle vittime: 329, che portano così il numero ... Leggi su italiasera (Di lunedì 1 febbraio 2021) Diciamo che lentamente, nel Paese lacoronavirus sembrare, come informa il report quotidiano del ministero della Salute, dasono stati effettuati 142.419 tamponi (tra antigeni e molecolari), che hanno determinato un tasso di positività al 5,5%. Dunque, è abbastanza lieta la notizia che i nuovi casi individuati sono stati ‘appena’ 7.925. In, complessivamente, adin Italia i positivi (ma non necessariamente tutti ‘malati’), sono 447.589 Come ormai ‘quasi da sempre’, è la Lombardia la regione maggiormente colpita (con 1.093 in più da). Segue quindi il Lazio (1.051). Le altre regioni si mantengono invece sotto il numero delle mille unità. Finalmente un calo significativo anche nel conteggio quotidiano delle vittime: 329, che portano così il numero ...

SkyTG24 : Il sindaco di #Mosca, Sergei Sobyanin, ha disposto la rimozione delle ultime restrizioni imposte alla capitale. 'La… - AlePi71 : @KotetsuJeegu Ovviamente per incutere insensati sensi di colpa alla gente e fornire alibi e giustificazioni a chi n… - OrlandiWalter : Emergenza Covid, situazione fuori controllo nella sanità umbra. VERAMENTE UNA SITUAZIONE CHE I CITTADINI E GLI OPE… - MMeneghetti1 : RT @CislNazionale: Situazione critica per #giovani, #donne, #autonomi. Urgono proroga blocco licenziamenti, cassa #COVID19 ed indennità e d… - egnente : Con l'ansia e la situazione covid io non riesco a campare Non vedo gente da mesi sto troppo una merda e sto ancora… -