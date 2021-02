Covid | 7 925 nuovi casi e 329 morti | il bollettino dell’ 1 febbraio 2021

itapress24 : ?? Bollettino #Coronavirus di oggi #1febbraio ?? • 7.925 contagi • 329 morti • 13.975 guariti (142.419 tamponi)… - orizzontescuola : Covid-19, il bollettino del 1° febbraio: 7.925 casi. I morti sono 329 - folucar : RT @QSanit: #Covid: oggi 7.925 nuovi casi e 329 decessi. Rapporto positivi/tamponi al 5,5% - fanpage : Il bollettino di oggi #1febbraio - QSanit : #Covid: oggi 7.925 nuovi casi e 329 decessi. Rapporto positivi/tamponi al 5,5% -

Ultime Notizie dalla rete : Covid 925

Corriere della Sera

... sono 23.i guariti da inizio emergenza e 871 gli attuali positivi al tampone molecolare . E' ... Il bilancio è di 739 decessi in questa seconda ondata di. Sono 221 le persone che ricorrono ......Venafro, 694 Larino) mentre 1.441 i soggetti in isolamento e nessuno in sorveglianza . Si tratta in quest'ultimo caso di persone asintomatiche alla quali non viene effettuato il test- ...Coronavirus in Italia, il bollettino di lunedì 1 febbraio del Ministero della Salute. Mentre continuano le consultazioni dopo le dimissioni del premier Giuseppe Conte, i nuovi positivi registrati ...Sono 7.925 i nuovi casi di coronavirus registrati nelle ultime 24 ore in Italia, in calo rispetto ai 11.252 del giorno precedente. Le vittime sono 329 (mentre il dato precedente era 237). Il totale ...