Coronavirus, in Sicilia 766 nuovi casi e 30 morti (Di lunedì 1 febbraio 2021) Sono 766 i nuovi positivi al Covid in Sicilia, su 32.749 tamponi processati, con una incidenza del 2,3%. La regione al quarto posto per contagio in Italia , dopo Lombardia, Emilia Romagna e Campania. ... Leggi su gazzettadelsud (Di lunedì 1 febbraio 2021) Sono 766 ipositivi al Covid in, su 32.749 tamponi processati, con una incidenza del 2,3%. La regione al quarto posto per contagio in Italia , dopo Lombardia, Emilia Romagna e Campania. ...

