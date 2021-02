Cecilia Rodriguez e il nuovo tatuaggio | legame profondissimo

Leggi su kronic

(Di lunedì 1 febbraio 2021)ha mostrato ai fan uncontenente una dedica molto speciale per una persona, con la quale sente un forte(Instagram)è un personaggio molto amato, sia nel nostro paese che in Argentina, la sua terra natale. È la sorella della famosissima showgirl Belen, salita alla ribalta in Italia qualche anno prima di lei. Principalmente possiamo ricordarla per le sue apparizioni in diversi programmi televisivi, soprattutto ai reality, grazie ai quali si è riuscita a fare un nome nell’ambito dello spettacolo. Impariamo a conoscerla nella casa del Grande Fratello, dove ha creato non poco scalpore. Fu un personaggio molto apprezzato che vinse diverse ...