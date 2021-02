Al via fase provinciale del Premio Scuola Digitale (Di lunedì 1 febbraio 2021) Roma – Una sfida fra i migliori progetti di innovazione Digitale delle scuole della provincia di Roma. È giunto quest’anno alla sua terza edizione il Premio Scuola Digitale, promosso dal ministero dell’Istruzione, con l’IIS ‘Einaudi’ di Roma come Scuola polo. L’istituto invita tutte le scuole del primo e del secondo ciclo di istruzione di Roma e provincia a presentare progetti innovativi di didattica Digitale integrata. La scadenza per la presentazione delle candidature, unica a livello nazionale, e’ fissata al 25 febbraio 2021. Le candidature devono essere presentate dalle scuole direttamente sulla piattaforma ‘PNSD – Gestione Azioni’ accessibile dall’area riservata del portale del ministero dell’istruzione: https://www.istruzione.it/Scuola ... Leggi su romadailynews (Di lunedì 1 febbraio 2021) Roma – Una sfida fra i migliori progetti di innovazionedelle scuole della provincia di Roma. È giunto quest’anno alla sua terza edizione il, promosso dal ministero dell’Istruzione, con l’IIS ‘Einaudi’ di Roma comepolo. L’istituto invita tutte le scuole del primo e del secondo ciclo di istruzione di Roma e provincia a presentare progetti innovativi di didatticaintegrata. La scadenza per la presentazione delle candidature, unica a livello nazionale, e’ fissata al 25 febbraio 2021. Le candidature devono essere presentate dalle scuole direttamente sulla piattaforma ‘PNSD – Gestione Azioni’ accessibile dall’area riservata del portale del ministero dell’istruzione: https://www.istruzione.it/...

