Zaniolo a C'è posta per te: il suo assegno stupisce tutti (Di domenica 31 gennaio 2021) Zaniolo a C'è posta per te: stupisce tutti con un assegno, non tutti gradiscono

Il calciatore della Roma è stato il protagonista indiscusso nella trasmissione di Maria De Filippi, C'è posta per te 2021. Insieme alla mamma Francesca Costa, il calciatore ha fatto parlare di sé. Questa è la prima volta a C'è posta per te, dove Nicolò Zaniolo fa la sua comparsa e partecipa come ospite. Il ragazzo è stato ospitato da Maria de Filippi con sua madre la 43enne Francesca Costa. I due sono stati convocati da Maurizio, un uomo che per un incidente ha perso la donna che amava, Monia.

