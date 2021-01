Traffico Roma del 31-01-2021 ore 17 | 30

Leggi su romadailynews

(Di domenica 31 gennaio 2021) LuceverdeBuonasera e ben trovati dalla redazione chiusa da questa mattina a causa di un incidente e per i successivi accertamenti tecnici da circa un’ora la galleria Giovanni XXIII è stata riaperta In entrambe le direzioni il pomeriggio Continua con pocosul Grande Raccordo Anulare e sul percorso Urbano della A24 dove si viaggia senza difficoltà in zona Centocelle proseguono le chiusure notturne su Viale Palmiro Togliatti per il rinnovo del manto stradale anche stasera prudenza per il divieto di transito dalle 21 alle 6 di domani mattina tra via Giovanni Battista Tony e via delle Robinie verso la Casilina andranno avanti salvo modifiche fino al 31 marzo I lavori iniziati Il 20 gennaio su via Prenestina per la realizzazione di Prenestina la nuova pista ciclabile il nuovo percorso per tutti gli amanti della bicicletta si svilupperà tra ...