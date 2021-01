Suarez | doppietta da record | l' Atletico Madrid a +10 sul Real

(Di domenica 31 gennaio 2021) CADICE (Spagna) - Il 4 - 2 di Cadice vale all'l'ottava vittoria consecutiva in Liga ed un +10 sui cugini delsecondi, ma che hanno giocato una gara in più. Protagonista della ...

Protagonista della sfida dell'Estadio Ramon de Carranza, ancora una volta, è l'ex Barcellona Luis, autore di unache lo proietta al comando della classifica marcatori con 14 ...Luisinvece ha segnato la sua quartaallungando nel Pichichi: ha 14 reti, due in più di En - Nesyri.L'ex Barcellona tocca quota 14 gol in questa prima parte di stagione in Liga: nel 4-2 al Cadice a segno anche Saul e Koke ...Doppietta del Pistolero a Cadice, superato 4-2, e colchoneros sempre più primi. Di Saúl e Koke le altre reti; inutile la doppietta di Negredo ...