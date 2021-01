Stefano Bettarini al veleno contro Alda D’Eusanio: “Quando pensi di averle … “ (Di domenica 31 gennaio 2021) Il grande fratello vip sta continuando e, nonostante si stia prolungando ben oltre la durata solita, il pubblico lo segue sempre e anche co tanto interesse per le vicende umane che ne stanno venendo fuori. Tanto interesse gira attorno alla famiglia Zenga che ha mostrato di avere delle problematiche molto importanti all’interno ma altrettanto interesse c’è attorno a Tommaso Zorsi, Maria Tersa Ruta e tutti gli altri concorrenti che, stando ormai da tantissimo tempo all’interno della casa hanno buttato giù tutte le barriere e si stanno ormai mostrando veramente per quello che sono, non più personaggi ma persone. Stefano Bettarini non riesce a mandare giù la sua esclusione dalla casa Stefano Bettarini non ha proprio buttato giù l’esclusione dalla casa più spiata d’Italia perché non ha ritenuto giusto essere stato ... Leggi su baritalianews (Di domenica 31 gennaio 2021) Il grande fratello vip sta continuando e, nonostante si stia prolungando ben oltre la durata solita, il pubblico lo segue sempre e anche co tanto interesse per le vicende umane che ne stanno venendo fuori. Tanto interesse gira attorno alla famiglia Zenga che ha mostrato di avere delle problematiche molto importanti all’interno ma altrettanto interesse c’è attorno a Tommaso Zorsi, Maria Tersa Ruta e tutti gli altri concorrenti che, stando ormai da tantissimo tempo all’interno della casa hanno buttato giù tutte le barriere e si stanno ormai mostrando veramente per quello che sono, non più personaggi ma persone.non riesce a mandare giù la sua esclusione dalla casanon ha proprio buttato giù l’esclusione dalla casa più spiata d’Italia perché non ha ritenuto giusto essere stato ...

trash_italiano : Walter Zenga totally Stefano Bettarini e Salvo Veneziano vibes. #GFVIP - infoitcultura : Alda D’Eusanio criticata da Stefano Bettarini: “Donna priva di sensibilità” - infoitcultura : Stefano Bettarini distrugge Alda D’Eusanio: veleno al quadrato - Anastas11877301 : RT @alicepelliciari: #tzvip Non so se squalificheranno la d’eusiano MA Vorrei fare i complimenti a Signorini, la maggior parte delle n… - Verdian30883801 : RT @alicepelliciari: #tzvip Non so se squalificheranno la d’eusiano MA Vorrei fare i complimenti a Signorini, la maggior parte delle n… -