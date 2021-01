Sanremo 2021, Fedez squalificato? Il cantante viola il regolamento (Di domenica 31 gennaio 2021) Mentre continuano i dubbi sulla realizzazione di Sanremo 2021, l’attenzione si è focalizzata su Fedez che si è reso protagonista di un clamoroso errore. Il noto cantante, infatti, ha pubblicato per errore un pezzo della sua canzone che porterà al Festival su Instagram. Per tale motivo, sarebbe a rischio squalifica in quanto il regolamento vieta qualsiasi tipo di spoiler. Stando agli ultimi aggiornamenti, gli autori dell’evento musicale stanno indagando sulla questione. Sanremo 2021: l’errore di Fedez In attesa di scoprire il destino di Sanremo 2021 che è ancora in forte dubbio, la lista dei big che si dovrebbero esibire sul prestigioso palco dell’Ariston è già fuoriuscita da qualche mese. Tra i cantanti in gara c’è ... Leggi su anticipazionitv (Di domenica 31 gennaio 2021) Mentre continuano i dubbi sulla realizzazione di, l’attenzione si è focalizzata suche si è reso protagonista di un clamoroso errore. Il noto, infatti, ha pubblicato per errore un pezzo della sua canzone che porterà al Festival su Instagram. Per tale motivo, sarebbe a rischio squalifica in quanto ilvieta qualsiasi tipo di spoiler. Stando agli ultimi aggiornamenti, gli autori dell’evento musicale stanno indagando sulla questione.: l’errore diIn attesa di scoprire il destino diche è ancora in forte dubbio, la lista dei big che si dovrebbero esibire sul prestigioso palco dell’Ariston è già fuoriuscita da qualche mese. Tra i cantanti in gara c’è ...

