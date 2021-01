Sanremo 2021 doccia fredda per Amadeus: il CTS contro la kermesse (Di domenica 31 gennaio 2021) Manca poco più di un mese all’inizio del Festival di Sanremo ma sono ancora tanti i nodi da sciogliere, le ultime dal Comitato Tecnico Scientifico non fanno ben sperare. Amadeus non si dimette e questa è già una bella notizia, tuttavia i problemi per la nuova edizione del Festival di Sanremo 2021 non sono certo finiti. Proprio quando il conduttore ha deciso a malincuore di accettare l’assenza del pubblico di figuranti nuovi nodi vengono al pettine. Il Comitato Tecnico Scientifico ha infatti presentato una serie di punti che metterebbero a rischio l’intera kermesse, una notizia che arriva come una doccia fredda a meno di un mese dall’appuntamento musicale più atteso dell’anno. LEGGI ANCHE>>>Amadeus fuori da ... Leggi su chenews (Di domenica 31 gennaio 2021) Manca poco più di un mese all’inizio del Festival dima sono ancora tanti i nodi da sciogliere, le ultime dal Comitato Tecnico Scientifico non fanno ben sperare.non si dimette e questa è già una bella notizia, tuttavia i problemi per la nuova edizione del Festival dinon sono certo finiti. Proprio quando il conduttore ha deciso a malincuore di accettare l’assenza del pubblico di figuranti nuovi nodi vengono al pettine. Il Comitato Tecnico Scientifico ha infatti presentato una serie di punti che metterebbero a rischio l’intera, una notizia che arriva come unaa meno di un mese dall’appuntamento musicale più atteso dell’anno. LEGGI ANCHE>>>fuori da ...

Agenzia_Ansa : In una storia postata su Instagram e poi tolta, Fedez accenna 'Chiamami per nome', il brano per Sanremo con Frances… - davidemaggio : Mi sa che il povero Amadeus ha un'altra gatta da pelare per #Sanremo2021 Anche se le alternative non sembrano esse… - IlContiAndrea : #Amadeus non lascia e va avanti, si rimetterà alle decisioni sui protocolli di sicurezza di Rai e del Comitato Tecn… - Infomusica_blog : Sanremo 2021, Fedez spoilera uno stralcio del suo brano ma non sarà squalificato. Ecco perché… - Sissi64061470 : @Sanremo_2021 @cuoredivetro3 Genio del male Fedez ... che superficialità -