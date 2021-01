Roma, Fonseca: «Ho la valigia pronta. Dzeko? Conta la squadra» (Di lunedì 1 febbraio 2021) Paulo Fonseca, allenatore della Roma, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine del match vinto contro il Verona: le sue dichiarazioni Paulo Fonseca, allenatore della Roma, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine del match vinto contro il Verona. RISCHIO ESONERO – «Io devo sempre mantenere l’equilibrio. Come diceva qualcuno, ho sempre la valigia pronta. Il nostro lavoro è così, ma io sono sempre stato tranquillo e concentrato sul mio lavoro». PRESTAZIONE – «Abbiamo fatto tre gol alla miglior difesa del campionato. Il Verona è aggressivo, ma i miei ragazzi hanno capito di dover cambiare atteggiamento e abbiamo disputato un primo tempo perfetto». Dzeko – «La cosa più importante è la reazione della squadra dopo la sconfitta con ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 1 febbraio 2021) Paulo, allenatore della, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine del match vinto contro il Verona: le sue dichiarazioni Paulo, allenatore della, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine del match vinto contro il Verona. RISCHIO ESONERO – «Io devo sempre mantenere l’equilibrio. Come diceva qualcuno, ho sempre la. Il nostro lavoro è così, ma io sono sempre stato tranquillo e concentrato sul mio lavoro». PRESTAZIONE – «Abbiamo fatto tre gol alla miglior difesa del campionato. Il Verona è aggressivo, ma i miei ragazzi hanno capito di dover cambiare atteggiamento e abbiamo disputato un primo tempo perfetto».– «La cosa più importante è la reazione delladopo la sconfitta con ...

