Napoli | dipendente comunale va in pensione e festeggia con Mussolini sulla torta

BachBad : RT @Riccardo72R: Cosa dire al consigliere di #Fdi a Napoli che ha regalato una torta con l'immagine del noto dittatore, a un dipendente per… - AlexEP1968 : RT @globalistIT: - Riccardo72R : Cosa dire al consigliere di #Fdi a Napoli che ha regalato una torta con l'immagine del noto dittatore, a un dipende… - elaisafrenk : RT @ultimenotizie: Durante la festa di addio di un dipendente della IV Municipalità di #Napoli, che si è svolta nella sede di Gianturco, è… - huge1961 : RT @globalistIT: -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli dipendente

Non si placano le polemiche per i festeggiamenti andati in scena ail pensionamento di uncomunale. A suscitare aspre polemiche, la torta preparata per festeggiare un collega, sulla quale spicca l'immagine di Benito Mussolini. I festeggiamenti hanno ...Ad una festa per la pensione di undella Municipalità si è infatti festeggiato con una torta con il volto di Benito Mussolini. E' successo nella sede della Quarta Municipalità di(...Un dipendente della 4 Municipalità di Napoli festeggiato con una torta raffigurante Mussolini: "Sono fascista, iniziativa goliardica" ...Da questa mattina gli “invisibili in movimento” iniziano il loro percorso di lotta in difesa del lavoro, della dignità sociale ed economica. Un cammino nel solco di un ...