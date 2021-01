LIVE Musetti-Ilkel 6-7 2-1, Challenger Antalya in DIRETTA: azzurro avanti nel secondo set (Di domenica 31 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-30 Bravissimo Musetti a muovere Ilkel: fuori la difesa del turco. 15-15 Musetti sale a rete ma la demi-volée agevola il passante del turco. 0-15 Doppio fallo del turco. 2-1 Musetti non ha problemi al servizio e comanda il set. 40-15 Lento in uscita dal servizio l’azzurro. 30-0 Smorzata pazzesca di Musetti e recupero vanificato dalla chiusura a volo dell’azzurro. 15-0 Ottima prima dell’azzurro. 1-1 Ilkel continua a giocare senza paura e costringe l’avversario a recuperare: chiusura a rete vincente per il turco. AD-40 Si ferma sul nastro il diritto dell’italiano. 40-40 Buona risposta di Musetti di rovescio. AD-40 CHE PECCATO! ... Leggi su oasport (Di domenica 31 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15-30 Bravissimoa muovere: fuori la difesa del turco. 15-15sale a rete ma la demi-volée agevola il passante del turco. 0-15 Doppio fallo del turco. 2-1non ha problemi al servizio e comanda il set. 40-15 Lento in uscita dal servizio l’. 30-0 Smorzata pazzesca die recupero vanificato dalla chiusura a volo dell’. 15-0 Ottima prima dell’. 1-1continua a giocare senza paura e costringe l’avversario a recuperare: chiusura a rete vincente per il turco. AD-40 Si ferma sul nastro il diritto dell’italiano. 40-40 Buona risposta didi rovescio. AD-40 CHE PECCATO! ...

