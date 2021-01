Libero come un uomo, 10 canzoni di Giorgio Gaber (Di domenica 31 gennaio 2021) Si autodefiniva “il filosofo ignorante”. Evidentemente con un eccesso di modestia, vista la vastissima cultura che possedeva e alla quale faceva spesso riferimento. Giorgio Gaber è stato cantautore, chitarrista, regista, commediografo, attore, precursore del teatro-canzone, ma soprattutto uno degli artisti più influenti ed originali del secondo dopoguerra italiano. Attraverso l’ironia, il disincanto, la descrizione delle nevrosi dell’uomo comune, ma anche l’entusiasmo per la vita e l’impegno civile, Gaber ha cercato di scardinare il conformismo ideologico. Per questo è rimasto sempre sfuggente a qualsiasi tentativo di etichettatura. A lui dedichiamo quindi la playlist di 10 canzoni di questa settimana. Il 25 gennaio scorso avrebbe compiuto 82 anni, ma ci ha lasciati prematuramente pochi giorni prima ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 31 gennaio 2021) Si autodefiniva “il filosofo ignorante”. Evidentemente con un eccesso di modestia, vista la vastissima cultura che possedeva e alla quale faceva spesso riferimento.è stato cantautore, chitarrista, regista, commediografo, attore, precursore del teatro-canzone, ma soprattutto uno degli artisti più influenti ed originali del secondo dopoguerra italiano. Attraverso l’ironia, il disincanto, la descrizione delle nevrosi dell’comune, ma anche l’entusiasmo per la vita e l’impegno civile,ha cercato di scardinare il conformismo ideologico. Per questo è rimasto sempre sfuggente a qualsiasi tentativo di etichettatura. A lui dedichiamo quindi la playlist di 10di questa settimana. Il 25 gennaio scorso avrebbe compiuto 82 anni, ma ci ha lasciati prematuramente pochi giorni prima ...

VittorioSgarbi : Visto come vanno le cose, fossi stato in Mattarella avrei dato l’incarico a un membro del Cts... @stampasgarbi… - Mario44623861 : RT @marco_gervasoni: Quel vanno a profughi geniale. Il governo croato ha fatto benissimo a fermare agenti attivi delle frontiere aperte e… - Elena9884 : @partnersindizi Io avevo sempre immaginato una qualcosa di simile come inizio della seconda stagione, ovvero serkan… - AndreaMorini10 : @VittorioSgarbi @virginiaraggi @Adnkronos @Libero_official @ilgiornale @AnsaRomaLazio Tra qualche tempo, anche la s… - CicoPapi1 : RT @Frances52779614: Accordavi e stringevi nel petto i palpiti E i giorni tempravamo di luci fosche Come coriandoli scolpiti Di vermiglie p… -