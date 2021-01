Lecce | tenta il suicidio a 9 anni nel bagno della scuola

Leggi su quotidianpost

(Di domenica 31 gennaio 2021) Un altro fatto agghiacciante e forse correlato alla mortepiccola Antonella, che ci ha lasciati qualche giorno fa per un sfida di Tik Tok impiccandosi al termosifone del. Ora un’altra bambina, di appena 9, hato il: salvata appena in tempo dal personale scolastico. La piccola aveva chiesto alla maestra di andare in. È lì che alcune compagnette, sentendo strani rumori si sono insospettite e sono corse a chiamare i bidelli e le maestre. La piccola stava per togliersi la vita con una corda attorno al collo, con le stesse modalità, dunque, con cui si è tolta la via Antonella, la bimba di Palermo morta per una sfida su Tik Tok. È stata salvata appena in tempo. Ricordiamo anche che proprio ieri, a Bari, un ragazzino di 16è ...