Inter, Bergomi: “Eriksen? Benino, ma va visto con avversari diversi” (Di lunedì 1 febbraio 2021) “Erisken? Benino, va visto con avversari diversi, che vanno ad aggredire il centrocampo. Eriksen ha scavalcato dalle gerarchie. Prima queste partite non le avrebbe mai giocate, men che meno da titolare, adesso sì. Adesso può far rifiatare Brozovic. Magari può giocare contro la Juve, la sua situazione può fornire varie soluzioni a Conte. Eriksen non si sente ancora sicuro in quel ruolo, magari gioca di prima per non farsi aggredire“. Con queste parole, Beppe Bergomi ha definito la prestazione di Christian Eriksen contro il Benevento, schierato da Antonio Conte come regista della sua Inter. L’Interpretazione del nuovo ruolo da parte del danese ha convinto l’ex difensore nerazzurro, attualmente telecronista e opinionista, ... Leggi su sportface (Di lunedì 1 febbraio 2021) “Erisken?, vacon, che vanno ad aggredire il centrocampo.ha scavalcato dalle gerarchie. Prima queste partite non le avrebbe mai giocate, men che meno da titolare, adesso sì. Adesso può far rifiatare Brozovic. Magari può giocare contro la Juve, la sua situazione può fornire varie soluzioni a Conte.non si sente ancora sicuro in quel ruolo, magari gioca di prima per non farsi aggredire“. Con queste parole, Beppeha definito la prestazione di Christiancontro il Benevento, schierato da Antonio Conte come regista della sua. L’pretazione del nuovo ruolo da parte del danese ha convinto l’ex difensore nerazzurro, attualmente telecronista e opinionista, ...

MeazzanettI : @it_inter Sempre col veleno Bergomi.... meglio non parló piu dell Inter - fabgab65 : Quando sente parlare Bergomi dell’Inter spegne il televisore #LukakuSiComportaMale - AndreaInterNews : Se è vero che vogliono distruggere il Meazza per costruire il Nuovo Stadio Milano, spero lo facciano durante la par… - Emmeemm_ : RT @marifcinter: Bergomi: “Eriksen? Direi benino. Da vedere con avversari diversi, che aggrediscono il centrocampo dell’Inter. Non credo ch… - AdolfoCrotti : Romelu negli studi di Ski ha appena visto lo Zio Beppe Bergomi. Romelu 'Ma tu sei stato il Capitano dell'Inter?' Be… -