“Il mio angelo è volato in cielo”. Choc nel mondo del calcio, morta la figlia del calciatore. Ginevra aveva solo 2 anni. (Di domenica 31 gennaio 2021) Una tragica notizia ha sconvolto il mondo del calcio laziale. La piccola Ginevra, di appena due anni, figlia del calciatore del Latina ed ex capitano dell’Ostia Mare Emiliano Tortolano, se n’è andata al Bambin Gesù di Roma. Ginevra lottava fin dalla nascita con diversi mali terribili che, dopo l’ultimo malore improvviso, le sono stati fatali. La bambina era nata nel gennaio del 2019 da Emiliano, attaccante 30enne cresciuto nel settore giovanile della Roma, e da sua moglie Giorgia. A tre mesi ecco la scoperta e le malattie diagnosticate dai medici: epilessia, ipoplasia cerebellare e microcefalia. Da quel momento è iniziata una vera e propria guerra di sopravvivenza per la piccola: “Tutte parole sconosciute – ha raccontato la mamma – non sapevo cosa mi stessero dicendo ... Leggi su caffeinamagazine (Di domenica 31 gennaio 2021) Una tragica notizia ha sconvolto ildellaziale. La piccola, di appena duedeldel Latina ed ex capitano dell’Ostia Mare Emiliano Tortolano, se n’è andata al Bambin Gesù di Roma.lottava fin dalla nascita con diversi mali terribili che, dopo l’ultimo malore improvviso, le sono stati fatali. La bambina era nata nel gennaio del 2019 da Emiliano, attaccante 30enne cresciuto nel settore giovanile della Roma, e da sua moglie Giorgia. A tre mesi ecco la scoperta e le malattie diagnosticate dai medici: epilessia, ipoplasia cerebellare e microcefalia. Da quel momento è iniziata una vera e propria guerra di sopravvivenza per la piccola: “Tutte parole sconosciute – ha raccontato la mamma – non sapevo cosa mi stessero dicendo ...

