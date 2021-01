"Ho detto addio". Balivo in lacrime, bomba clamorosa: saluto alla Rai e a Vieni da Me, cos'è accaduto (Di domenica 31 gennaio 2021) Ospite a Domenica In Caterina Balivo. La conduttrice, dopo l'addio a Vieni da me, è tornata in tv come giurata del programma di Milly Carlucci, Il cantante mascherato. "È dal 2003 che lavoro tutti i giorni in tv - ha raccontato nel salotto di Rai 1 - ho fatto tanti quotidiani, mi sono impegnata e divertita e mio marito è stato sempre accanto a me facendo anche dei sacrifici e dei passi indietro". Poi però qualcosa è cambiato: è arrivata l'emergenza Covid: “Il coronavirus però avrebbe potuto danneggiare la persona che ho accanto. Ed io pensare di passare un anno senza di lui a casa non ce l'ho fatta", ha spiegato a Mara Venier il vero motivo per cui ha lasciato la conduzione di Vieni da me. La Balivo si dice comunque contenta della nuova esperienza: "Sono una fan del programma e sono scatenata ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 31 gennaio 2021) Ospite a Domenica In Caterina. La conduttrice, dopo l'da me, è tornata in tv come giurata del programma di Milly Carlucci, Il cantante mascherato. "È dal 2003 che lavoro tutti i giorni in tv - ha raccontato nel salotto di Rai 1 - ho fatto tanti quotidiani, mi sono impegnata e divertita e mio marito è stato sempre accanto a me facendo anche dei sacrifici e dei passi indietro". Poi però qualcosa è cambiato: è arrivata l'emergenza Covid: “Il coronavirus però avrebbe potuto danneggiare la persona che ho accanto. Ed io pensare di passare un anno senza di lui a casa non ce l'ho fatta", ha spiegato a Mara Venier il vero motivo per cui ha lasciato la conduzione dida me. Lasi dice comunque contenta della nuova esperienza: "Sono una fan del programma e sono scatenata ...

hos0nno : e quante volte ho detto addio ma intendevo ti prego rimani - zazoomblog : Caterina Balivo dopo mesi la verità: “ecco perchè ho detto addio” - #Caterina #Balivo #verità: #“ecco - Defcon1979 : @MovArturoIstria @sampeimuja Seeeee ciao, ho detto addio a quelle cose lì io - Giograth : RT @NathanDelMare: Credo di no. Non voltiamo mai pagina, prendiamo il ricordo, lo chiudiamo nel cuore, lo sigilliamo e ogni tanto in silenz… - NessunoAmicoMio : RT @dr91j: #Khedira è stato un protagonista assoluto nella Juve del 4231, i suoi primi due anni con noi sono stati eccellenti e la sua carr… -