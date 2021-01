Grande Fratello Vip, perchè vedi qualche negr*? Dante? Un pedofilo! Alda D’eusanio a rischio squalifica (Di domenica 31 gennaio 2021) Appena entrata nel Grande Fratello Vip Alda D’eusanio si è lasciata andare a diverse uscite fuori luogo tanto da rischiare l’espulsione nonostante non abbia compiuto nemmeno una settimana nella casa. Ha rischiato l’esclusione per la prima volta quando mentre parlava seduta con Tommaso Zorzi e Carlotta Dall’Isola ha chiesto al milanese “perchè vedi qualche negr*?”. Immediate le richieste di squalifica. A poche ore da questo avvenimento la giornalista abruzzese ne ha sparata un altra, mentre i vip parlavano dell’illustre poeta Dante Alighieri ad un certo punto la giornalista tira fuori un ambigua teoria secondo quale il poeta fiorentino fosse un pedofilo. “L’incontro tra il Sommo Poeta e Beatrice è ... Leggi su periodicoitaliano (Di domenica 31 gennaio 2021) Appena entrata nelVipsi è lasciata andare a diverse uscite fuori luogo tanto da rischiare l’espulsione nonostante non abbia compiuto nemmeno una settimana nella casa. Ha rischiato l’esclusione per la prima volta quando mentre parlava seduta con Tommaso Zorzi e Carlotta Dall’Isola ha chiesto al milanese “?”. Immediate le richieste di. A poche ore da questo avvenimento la giornalista abruzzese ne ha sparata un altra, mentre i vip parlavano dell’illustre poetaAlighieri ad un certo punto la giornalista tira fuori un ambigua teoria secondo quale il poeta fiorentino fosse un pedofilo. “L’incontro tra il Sommo Poeta e Beatrice è ...

