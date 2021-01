Elezioni comunali a Napoli, Cirielli attacca l’Anm sul caso Maresca (Di domenica 31 gennaio 2021) “Sorprende, o forse no, l’attenzione e soprattutto la pressione che l’Anm (in particolare la corrente Area) continua a riservare a Catello Maresca, possibile candidato a sindaco per la città di Napoli. Lo afferma il deputato di Fratelli d’Italia, Edmondo Cirielli. “Mi domando dove fossero gli esponenti dell’Anm quando, nel 2013, la sinistra candidò a sindaco di Portici (Napoli) Nicola Marrone – prosegue Cirielli – all’epoca in servizio al Tribunale di Torre Annunziata (Napoli), che continuò ad esercitare le sue funzioni persino durante la campagna elettorale senza mettersi in aspettativa o dimettersi dalla magistratura”. “Come non ricordare anche il caso del magistrato Mariano Brianda, candidato a sindaco di Sassari nel 2019 nonostante ... Leggi su ildenaro (Di domenica 31 gennaio 2021) “Sorprende, o forse no, l’attenzione e soprattutto la pressione che(in particolare la corrente Area) continua a riservare a Catello, possibile candidato a sindaco per la città di. Lo afferma il deputato di Fratelli d’Italia, Edmondo. “Mi domando dove fossero gli esponenti delquando, nel 2013, la sinistra candidò a sindaco di Portici () Nicola Marrone – prosegue– all’epoca in servizio al Tribunale di Torre Annunziata (), che continuò ad esercitare le sue funzioni persino durante la campagna elettorale senza mettersi in aspettativa o dimettersi dalla magistratura”. “Come non ricordare anche ildel magistrato Mariano Brianda, candidato a sindaco di Sassari nel 2019 nonostante ...

matteosalvinimi : ...le elezioni comunali nelle città più grandi d’Italia. Perché mai non dovrebbe essere possibile dare la parola ag… - Profilo3Marco : RT @matteosalvinimi: ...le elezioni comunali nelle città più grandi d’Italia. Perché mai non dovrebbe essere possibile dare la parola agli… - Nerot45888119 : RT @matteosalvinimi: ...le elezioni comunali nelle città più grandi d’Italia. Perché mai non dovrebbe essere possibile dare la parola agli… - Marco02839896 : RT @matteosalvinimi: ...le elezioni comunali nelle città più grandi d’Italia. Perché mai non dovrebbe essere possibile dare la parola agli… - ChrFani : RT @matteosalvinimi: ...le elezioni comunali nelle città più grandi d’Italia. Perché mai non dovrebbe essere possibile dare la parola agli… -