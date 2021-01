Donnarumma eroe di Bologna | ora va blindato Tonali | adesso si fa dura

(Di domenica 31 gennaio 2021) Il rosso e il nero: ovvero un lato bello e uno meno bello del Milan visto a. Una partita che, dopo due cadute consecutive, entrambe molto dolorose seppur per motivi diversi, ha ridato ...

Donnarumma il vero eroe di Bologna: ma ora va blindato. Tonali, adesso si fa dura...

La Gazzetta dello Sport

... c'è Tomori che pare alla quinta stagione di fila accanto a Romagnoli, c'è Kessie che regge un'intera linea da solo, ma soprattutto c'è lui,. Se andiamo a vedere i dati del match, la ...... quel che possiamo dire è che Tatarusanu è già stato protagonista negli ottavi spingendo il Milan a superare il turno, e diventandorossonero esattamente come aveva fatto Antonioun ...Rossoneri avanti con lo svedese, poi espulso in avvio di secondo tempo. La squadra di Conte aziona la rimonta con Lukaku su rigore e ribalta il risultato con la perla del danese in pieno recupero ...A volte sono il caso e la necessità a determinare le svolte più impreviste e imprevedibili: il gol al Milan può cambiare la storia del danese ...