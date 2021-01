Consultazioni Fico – DIRETTA: “Domani confronto sul programma a Montecitorio” (Di domenica 31 gennaio 2021) Ultim’ora: Fico: “Domani confronto sul programma a Montecitorio” Concluse le Consultazioni con tutte le forze politiche che fanno riferimento alla maggioranza. “Dagli incontri con le forze politiche è emersa la disponibilità comune a procedere su un confronto comune per raggiungere una sintesi.” fa sapere il Presidente Fico. L’incontro si terrà Domani, 1° Febbraio. Alle ore 16 iniziano le Consultazioni di Fico con il M5S. Seguiranno poi gli incontri con il PD, Italia Viva, e Liberi e Uguali. M5S e PD chiedono Conte e un cronoprogramma. Alle 16 hanno avuto inizio le Consultazioni del Presidente Fico con la delegazione del Movimento 5 Stelle. ... Leggi su zon (Di domenica 31 gennaio 2021) Ultim’ora:: “sul” Concluse lecon tutte le forze politiche che fanno riferimento alla maggioranza. “Dagli incontri con le forze politiche è emersa la disponibilità comune a procedere su uncomune per raggiungere una sintesi.” fa sapere il Presidente. L’incontro si terrà, 1° Febbraio. Alle ore 16 iniziano ledicon il M5S. Seguiranno poi gli incontri con il PD, Italia Viva, e Liberi e Uguali. M5S e PD chiedono Conte e un crono. Alle 16 hanno avuto inizio ledel Presidentecon la delegazione del Movimento 5 Stelle. ...

