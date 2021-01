Coniugi scomparsi | Benno Neumair resta in carcere | per il Gip c’è pericolo di fuga

(Di domenica 31 gennaio 2021)ha trascorso la notte in isolamento e resterà in: la motivazione fornita al Gip. È attualmente accusato dell’omicidio e dell’occultamento dei cadaveri dei suoi genitori,vicino Bolzano il 4 Gennaio., dopo essersi costituito spontaneamente, ha passato la notte in una cella d’isolamento e adesso, il Gip ha L'articolo proviene da Inews.it.

a Bolzano il 4 gennaio 2021 non sono ancora stati trovati ma è sempre più probabile che gli insegnanti in pensione siano stati uccisi e che la responsabilità dell'atroce gesto sia da ...(aggiornamento di Davide Giancristofaro) PETER NEUMAIR E LAURA PERSELLIA BOLZANO/ BENNO, FIGLIO INCASTRATO DA AUTO? Il caso di Peter Neumair e Laura Perselli , ida ...Coniugi scomparsi, Benno Neumair ha trascorso la notte in isolamento e resterà in carcere: la motivazione fornita al Gip.Benno Neumair è in carcere sospettato di aver ucciso i genitori, scomparsi il 4 gennaio: durante l'interrogatorio non ha risposto ai magistrati.